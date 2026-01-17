KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:56, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ШҚО-да боранға байланысты тағы бір жол жабылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы жолдардың бірі көліктің барлық түрі үшін жабылды.

    боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райы қолайсыздығына, нақты айтқанда боран мен аязға байланысты республикалық маңызы бар жол жабылды. 

    — «Қытай шекарасы-Майқапшағай-Зайсан айналма жолы-Қалбатау-Семей-Павлодар-Ресей шекарасы» жолының 1177-1256 шақырымы аралығында (Ақжар ауылының бұрылысынан Зайсан қаласына дейінгі жол) көліктің барлық түрінің қозғалысына тыйым салынды. Сондықтан көлік жүргізушілерін бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Құтқарушылар халыққа алыс сапарға шығар алдында жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильдік қосымшасы арқылы тексеріп отыруға кеңес берді. 

    Еске салсақ, осыған дейін 17 қаңтар таңертең елдегі қай жолдар жабық екендігі жайлы жазғанбыз. 

    Ботакөз Кенжеханқызы
