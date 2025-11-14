KZ
    11:33, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    ШҚО-да боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды. 

    ШҚО-да боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Бұл туралы ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    – Облыстық маңызы бар Күршім-Қалжыр тасжолының 65-131 шақырымында көліктің барлық түрінің қозғалысына рұқсат етілді. Осы ретте, халыққа алыс сапарға шығар алдында жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильдік қосымшасы арқылы тексеріп отыруға кеңес береміз, - делінген ақпаратта.

    Айта кетейік, аталған тасжол кеше ауа райының қолайсыздығына, нақты айтқанда боран мен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты сағат 22.00-ден бастап жабық тұрған.  

