11:33, 14 Қараша 2025 | GMT +5
ШҚО-да боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды.
Бұл туралы ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.
– Облыстық маңызы бар Күршім-Қалжыр тасжолының 65-131 шақырымында көліктің барлық түрінің қозғалысына рұқсат етілді. Осы ретте, халыққа алыс сапарға шығар алдында жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильдік қосымшасы арқылы тексеріп отыруға кеңес береміз, - делінген ақпаратта.
Айта кетейік, аталған тасжол кеше ауа райының қолайсыздығына, нақты айтқанда боран мен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты сағат 22.00-ден бастап жабық тұрған.