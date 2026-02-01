KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:32, 01 Ақпан 2026 | GMT +5

    ШҚО-да бір жылда 600 келіден астам есірткі тәркіленді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының полицейлері былтыр 600 келіден астам есірткі тәркілеген.

    есірткі
    Фото: Polisia.kz

    ШҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, бір жылда өңір бойынша есірткіге қатысты барлығы 273 қылмыс анықталған. Соның нәтижесінде заңсыз айналымнан 600 келіден астам есірткі түрлері, оның ішінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына аса қауіпті 7 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленді.

    - Есірткі тасымалының төрт негізгі арнасы мен тыйым салынған өсімдіктерді өсіру үшін пайдаланылған 11 фитозертхана жойылды. Есірткінің интернет арқылы сатылуына қарсы күреске ерекше назар аударылды. Осы жұмыстың аясында есірткіні жарнамалайтын 1271 онлайн-ресурс бұғатталды, - делінген ақпаратта.

    Сонымен қатар есірткі саудасы үшін пайдаланылған 5800-ден астам банк картасы мен шоттарды бұғаттау үшін материалдар жіберілді. Бұғатталған қаражаттың жалпы сомасы 117 млн теңге.

    Еске салсақ, осыған дейін Атырауда оқушылардың есірткіге тәуелділігі тексерілетіні хабарланған. 

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Шығыс Қазақстан облысы Полиция
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар