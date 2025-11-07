ШҚО-да экологиялық талаптарды бұзған асфальт зауытының жұмысы тоқтатылуы мүмкін
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында экологтар асфальт зауытына қатысты жоспардан тыс тексеру қорытындысын жария етті.
ШҚО Экология департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, Ново-Явленка ауылы жұртшылығынан тұрғын үйлердің маңында орналасқан асфальт-бетон зауытына қатысты бірнеше мәрте арыз түскен.
Осыған байланысты экологтар «AST-Qurylys 22» ЖШС-не жоспардан тыс тексеру жүргізді.
— Соның барысында кәсіпорынның асфальт өндіру қызметін тиісті экологиялық рұқсатсыз жүзеге асырғаны анықталды. Тексеру нәтижелері бойынша зауыт басшылығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — делінген ақпаратта.
Сондай-ақ кәсіпорын жұмысын уақытша тоқтату туралы шешім қабылдау үшін іс материалдары Өскемен қаласының әкімшілік сотына жолданды
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да жер қойнауын пайдалану талаптарын бұзған кәсіпорындарға айыппұл салынғаны хабарланған.