ШҚО-да кәсіпорынның сарқынды суы далаға төгіліп келген
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының экологтары Риддер және Алтай қалаларындағы «Казцинк» ЖШС-не қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізді.
ШҚО экология департаментінің мәліметіне сүйенсек, мамандар компанияның өндіріс орындарына жоспардан тыс 4 тексеру жүргізді.
- Соның барысында Риддер қаласындағы кен-байыту комбинатында және Тишин кенішінде экологиялық рұқсат талаптарының бұзылғаны белгілі болды. Атап айтқанда, қалдық қоймасының бөгетін бекіту және бос қуыстарды толтыру кезінде технологиялық талаптар сақталмаған. Соның салдарынан бөгет етегінен қалдықтардың жайылып, жер бедеріне таралуы тіркелді. Сондай-ақ байыту фабрикасы мен Тишин кенішінің аумағында су айдындарына рұқсатсыз ағызулар жасалғаны анықталды, - делінген ақпаратта.
Ал Алтай таласындағы өндіріс орнында технологиялық жолдың бойында қорғаныс үйінділері жасалмағандықтан, сарқынды сулар айналаға төгіліп жатқан. Сонымен қатар, шаңды басу бойынша жұмыстар да жүргізілмеген.
Тексеру нәтижелері бойынша экологтар компанияға заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама беріп, қолданыстағы экологиялық заңнамаға сәйкес әкімшілік айыппұлдар салды.
Еске салсақ, осыған дейін елде экологиялық таза металлургияны дамыту жолға қойылатындығы хабарланған.