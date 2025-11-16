KZ
    15:14, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    ШҚО-да «гонконг тұмауын» жұқтыру жағдайлары анықталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында «гонконг тұмауына» шалдыққандар тіркеліп жатыр. 

    ШҚО-да «гонконг тұмауын» жұқтыру жағдайлары анықталды
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    ШҚО санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, бұл жаңа вирусты жұқтырғандардың дене қызуы 40 градусқа дейін көтеріліп, оңайлықпен түспейді. 

    — Зертханалық мониторинг нәтижесінде облыста А/H2N3 типті тұмаудың, яғни «гонконг тұмауының» 5 фактісі анықталды. Бұл вирусты емдеу жалпы жедел респираторлық вирустық инфекцияларды емдеу тәртібімен бірдей жүргізіледі, — дейді департаменттің эпидемиологиялық бақылау бөлімінің басшысы Әсем Халықова.

    Өңірде эпидемиологиялық маусым басталғалы бергі бір жарым ай ішінде 41 мың ЖРВИ тіркелген. Науқастардың жартысынан астамы — 14 жасқа дейінгі балалар. Соған қарамастан, бұл көрсеткіш былтырғы 2024-2025 маусыммен салыстырғанда 10 пайызға төмен.

    — Облыста тұмаудан бөлек риновирус, аденовирус және боковирус та тарап жатыр. Соңғы аптада ЖРВИ-мен сырқаттанғандар санының өскені байқалады, — дейді Ә.Халықова.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматыда тұмау жұқтырғандардың саны 15 мыңға жақындағаны хабарланған

