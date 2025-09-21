KZ
    17:48, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    ШҚО-да халық емшісінен шипа іздеген зейнеткер арбаға таңылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында емшіге жүгінген қария омыртқасына екпе салдыртып, сал болып қалды. 

    Фото: pixabay.com

    65 жастағы адам ауыр жағдайда облыстық мамандандырылған медициналық орталыққа жеткізілген. 

    – Науқас бізге түскенде есінде ауытқушылық пен менингиттің белгілері байқалды. Белгілі болғандай, ол шамамен 20 күн бойы дәстүрлі емес медицина өкілдерінен ем алып, омыртқасына екпе салдырған, - деп хабарлады медициналық орталықтан. 

    Зерттеулер мен мамандардың кеңесінен кейін омыртқа остеомиелитінің асқынған түрі, ауыр екіншілік менингит диагнозы қойылды.

    – Орталық мамандары интенсивті терапия жүргізіп, заманауи диагностикалық әдістерді қолданды. Нәтижесінде науқас есін жиып, қалпына келді. Алайда медициналық көмекке кеш жүгінгеннен кейін аяғы сал болып, жамбас ағзалары қызметінің бұзылуына әкеліп соқты, - делінген ақпаратта.

    Еске салсақ, бұған дейін Жамбыл облысында медицина қызметкеріне тіл тигізген ер адамға айыппұл салынғаны хабарланған. 

    Ботакөз Кенжеханқызы

    Тегтер:
    Медицина Шығыс Қазақстан облысы Емші Зейнеткер Денсаулық
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
