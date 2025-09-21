ШҚО-да халық емшісінен шипа іздеген зейнеткер арбаға таңылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында емшіге жүгінген қария омыртқасына екпе салдыртып, сал болып қалды.
65 жастағы адам ауыр жағдайда облыстық мамандандырылған медициналық орталыққа жеткізілген.
– Науқас бізге түскенде есінде ауытқушылық пен менингиттің белгілері байқалды. Белгілі болғандай, ол шамамен 20 күн бойы дәстүрлі емес медицина өкілдерінен ем алып, омыртқасына екпе салдырған, - деп хабарлады медициналық орталықтан.
Зерттеулер мен мамандардың кеңесінен кейін омыртқа остеомиелитінің асқынған түрі, ауыр екіншілік менингит диагнозы қойылды.
– Орталық мамандары интенсивті терапия жүргізіп, заманауи диагностикалық әдістерді қолданды. Нәтижесінде науқас есін жиып, қалпына келді. Алайда медициналық көмекке кеш жүгінгеннен кейін аяғы сал болып, жамбас ағзалары қызметінің бұзылуына әкеліп соқты, - делінген ақпаратта.
Еске салсақ, бұған дейін Жамбыл облысында медицина қызметкеріне тіл тигізген ер адамға айыппұл салынғаны хабарланған.
Ботакөз Кенжеханқызы