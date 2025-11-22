ШҚО-да қар көшкіні жүру қаупі бар кезең басталды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы таулы жерлерде қар көшкіні жүру қаупі бар кезең басталды.
ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, өңір бойынша 325 учаскеде қар көшкіні жүруі мүмкін.
— Сол учаскелердің бойында 93 шақырым жол мен түрлі ғимараттар орналасқан. Егер көшкін жүрсе тұрғындардың өміріне қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан «112» қызметінен ескертулер жасалса, қауіп-қатерден аулақ болыңыздар және қар көшкіні қаупі бар жолдармен жүрмеңіздер, — деп ескертті құтқарушылар.
Айта кетейік, облыс бойынша қар көшкіні қаупі бар кезең сәуір айына дейін созылады. Осы аралықта халық тауға шықпас бұрын ауа райы жағдайын қатаң ескеруі қажет.
