ШҚО-да кәріз құдығында газға уланған 3 адамның денсаулығы қалай
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданында кәріз құдығында жұмыс істеп жатып, газға уланған 3 адамның қазіргі жағдайы белгілі болды.
Оқиға кеше Глубокое ауылында болған еді. Кәріз құдығында жұмыстар жүргізу кезінде үш жұмысшы газбен уланған.
Қазіргі уақытта екеуі амбулаториялық емдеуге жіберіліп, біреуі ауруханаға жатқызылды. Оларға барлық қажетті ем-дом жүргізілді. Бұл туралы ШҚО денсаулық сақтау басқармасынан мәлім етті.
— Ауруханаға жатқызылған 53 жастағы ер адам симптоматикалық ем мен инфузионды терапия алып жатыр. Оның өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ, — деді басқарманың баспасөз хатшысы Әсем Қайратбек.
Еске салсақ, осыған дейін Абай облысындағы Орлов шахтасында екі жұмысшы уланып, біреуі ауруханада бара жатқан жолда қаза болғаны хабарланған.