ШҚО-да қаза болған өрт сөндіру бөлімшесінің қызметкеріне қатысты іс сотқа жетті
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданында полиция қаза болған өрт сөндіру бөлімінің қызметкеріне қатысты істі сотқа жіберді.
Оқиға биыл қаңтар айында болған. Марқұмның әйелі өз сөзінде күйеуіне № 21 өрт сөндіру бөлімшесінде пышақ жарақаты келтірілгені, ал әріптестері полицияға немесе жедел жәрдемге хабар бермей, оны ауруханаға өздері жеткізгенін мәлім етті.
— Жолдасыма пышақ жарақатын салу фактісі бойынша және осы оқиғадан кейін Катонқарағай ауданының № 27 өрт сөндіру бөлімінің лауазымды тұлғалары мен медицина қызметкерлерінің әрекеттеріне қатысты жан-жақты тексеру жүргізуді талап етемін. Қазіргі уақытта кінәлі адам әлі де тиісті жазасын алған жоқ. Осыған байланысты аталған жағдай басынан аяғына дейін толық әрі объективті түрде тергелсе дейміз. Сондай-ақ соттың істің барлық мән-жайын жан-жақты ескеріп, заңға сәйкес әділ шешім шығаруын талап етемін, — дейді Меруерт Қайратқызы.
Ал облыстық полиция департаментінің мәліметінше, аталған факті бойынша күдікті тұлғаға қатысты жәбірленушінің өліміне әкеп соққан ауыр дене жарақатын салу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілген.
— Қылмыстық іс мәні бойынша қарау үшін Катонқарағай ауданының сотына жолданған, — делінген ақпаратта.
Еске салсақ, осыған дейін Алматы көшесінде пышақ ұстап жүрген ер адам ауруханаға жатқызылғаны хабарланған.