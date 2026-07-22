ШҚО-да Қытай азаматтары қатысқан заңсыз алтын өндіру ісі бойынша үкім шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында заңсыз алтын өндірген топ мүшелері бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды облыс прокуратурасының баспасөз қызметі.
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы ҰҚКД, ПД және ЭТД-мен бірлесіп бағалы металдарды заңсыз өндіру бойынша қылмыстық топтың жолын кесті.
Бірлескен шара барысында 2025 жылдың маусым айында Үлкен және Кіші Шыбынды өзендерінің алқабында заңсыз жұмыстарды жүзеге асырған шетел азаматтары ұсталып, арнайы техника, жабдықтар, құрамында алтыны бар шикізат және ақшалай қаражат тәркіленді.
Облыс тұрғындарының тобы мен Қытай Халық Республикасының азаматтары 2024–2025 жылдары Ұлан ауданының аумағындағы орман қорына зиян келтіре отырып, өз бетінше заңсыз алтын өндіруді ұйымдастырғаны анықталды.
Қылмыстық іс сотқа жолданды. Прокурор сотқа жер қойнауын заңсыз пайдалануды растайтын түбегейлі дәлелдер ұсынды, оның нәтижесінде қаскөйлер заңсыз түрде 15 кг алтын өндірген. Мемлекетке келтірілген жалпы шығын 766 млн теңгені құрады.
Мемлекеттік айыптаушы сотты жасалған қылмыстың ауырлығына және экологиялық зиянның ауқымына жаза тағайындауға бағыттады.
— Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотымен 2026 жылғы 21 шілдеде сотталушылар аса ірі мөлшерде бағалы металдарды заңсыз өндіргені үшін күнәлі деп танылып, әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталды. Үкім заңды күшіне енген жоқ, — делінген хабарламада.
Бұған дейін ШҚО-да заңсыз алтын өндірген топтан 40 мың доллар мен алтын тәркіленгені белгілі болды.