ШҚО-да Құрылтай сайлауында 490 мыңға жуық адам дауыс бере алады
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында Құрылтай сайлауында 534 сайлау учаскесі жұмыс істейді.
Оның ішінде 501-і — азаматтардың тіркеу орны бойынша, 33-і — уақытша болатын орны бойынша. Бұл туралы Kazinform тілшісінің сауахатына жауап берген Шығыс Қазақстан облысы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Кинугул Бичуинов мәлім етті.
— Өңірде Құрылтай депуттарының сайлауы кезінде 548 сайлау комиссиясы жұмыс істейді, олардың ішінде 14 — аумақтық, 534 — учаскелік. Комиссиялардың құрамында 3790 адам бар, олардың ішінде 98-і — аумақтық сайлау комиссияларының мүшелері, 3692-і — учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері. Облыс бойынша сайлауда 486 465 адам дауыс бере алады, — деді ол.
Шығыс Қазақстан бойынша сайлау учаскелері келесідей орналасқан: Өскемен қаласы — 131, Риддер қаласы — 30, Алтай ауданы — 62, Зайсан ауданы — 38, Глубокое ауданы — 41, Катонқарағай ауданы — 24, Күршім ауданы — 27, Марқакөл ауданы — 29, Самар ауданы — 26, Тарбағатай ауданы — 33, Ұлан ауданы — 40, Үлкен Нарын ауданы — 22, Шемонаиха ауданы — 31.
— Шығыс Қазақстан облысында ерекше қажеттіліктері бар 2104 сайлаушы есепте тұр. Облыс аумағында 109 нөмірі бойынша бірыңғай call-орталық жұмыс істейді. Сонымен қатар әр аудан мен қалада call-орталықтардың жұмысы ұйымдастырылған. Дауыс беру күні 215 сайлау учаскесінде азаматтардың тіркеуін тексеру бойынша онлайн-сервис іске қосылады. 5 учаскеде — азаматтарды тіркеу бойынша сервис жұмыс істейді, — деді Кинугул Бичуинов.
Оның айтуынша, облыста сайлаушыларға қолайлы жағдай жасау мақсатында сайлау учаскелерінде жасырын дауыс беруге арналған кабиналар, стационарлық және тасымалданатын жәшіктер, ақпараттық стендтер, қажетті жабдықтар мен навигация орнатылады.
— Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолжетімділікті қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Денсаулық жағдайы бойынша учаскеге келе алмайтын сайлаушылар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен олардың болатын жері бойынша дауыс беру ұйымдастырылады. Дауыс беру күні мүмкіндігі шектеулі сайлаушыларға арналған инватакси, сурдоаудармашы қызметі ұйымдастырылады, — деді Шығыс Қазақстан облысы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы.
Еске салсақ, осыған дейін Абай облысындағы учаскелердің Құрылтай сайлауына дайындығы қалай екендігін жазғанбыз.