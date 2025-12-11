KZ
    23:18, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ШҚО-да Мәңгілік алауға тауық қуырған ер адам қамауға алынды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы Риддер қаласында Мәңгілік алауда тауық қуырған ер адам 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.

    полиция
    Фото: Көліктегі полиция департаменті

    ШҚО соты баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ер адамға екі бап бойынша айып тағылған. 

    Бірінші ол түнгі уақытта Екінші дүниежүзілік соғыстан оралмаған жауынгерлердің аты-жөндері қашалып жазылған Мәңгілік алауда тауық қуырып, мемориал аумағын ластап кеткен. Сөйтіп, тарихи-мәдени ескерткішті қорлаған.

    Одан кейін көпқабатты тұрғын үйдің подъезінде мас күйде қатты айқайлап, боқтық сөздер айтқан. Есіктерді қағып, елдің мазасын қашырып, қоғамдық тәртіпті бұзған.

    — Сот қаулысымен ер адам екі бап бойынша кінәлі деп танылды. Оған 10 тәулік әкімшілік қамаққа алу жазасы тағайындалды, — делінген ақпаратта.

    Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да Мәңгілік алауға тауық қуырғандар іздестіріліп жатқаны хабарланған. 

