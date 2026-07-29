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    ШҚО-да мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен әлеуметтік маңызы бар жобалар іске асырылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында прокуратура органдары мемлекетке қайтарған қаражат есебінен 7 әлеуметтік нысанның құрылысы мен реконструкциясы жүзеге асырылды, деп хабарлайды облыс прокуратурасының баспаөз қызметі.

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    Коллаж: Kazinform\Canva

    Іске асырылған жобалардың қатарында Риддер қаласындағы жаңа көпбейінді аурухана кешені, Алтай ауданындағы МРТ орналастыруға арналған корпус, Шемонаиха ауданының Волчанка ауылындағы дәрігерлік амбулатория, сондай-ақ Бозанбай, Асубұлақ, Отрадное және Большая Речка ауылдарындағы сумен жабдықтау нысандары бар.

    Аталған жобаларды іске асыру медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға және өңірдің 3,5 мыңнан астам тұрғынын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

    -Құрылыстың барысы және қалған әлеуметтік маңызы бар нысанның уақтылы іске асырылуы ШҚО прокуратурасының тұрақты бақылауында,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін қайтарылған активтердің арқасында Алматының 2500-ден астам тұрғыны ауызсуға қол жеткізгені туралы жаздық.


    Прокуратура Құрылыс Шығыс Қазақстан облысы Заң және құқық
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар