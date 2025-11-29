ШҚО-да орман өртінің басым бөлігі Катонқарағай ұлттық паркінде тіркелді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында өрт қауіп жоғары маусымның қорытындысы шығарылып, өрттердің негізгі себептері аталды.
Өңірде жыл басынан бері 27 орман өрті тіркелген. Оның жартысына жуығы, нақты айтқанда 12 өрт Катонқарағай ұлттық паркінің аумағында болған.
Қалған 15 өрт коммуналдық орман шаруашылықтарында шықты. Бұл туралы ШҚО орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының басшысы Қайрат Мейрамбеков мәлім етті.
- Өрттердің негізгі шығу себебі – найзағай. 27 өрттің 24-і құрғақ шөпке немесе ағашқа түскен найзағай салдарынан болды. Тілсіз жау лезде жан-жаққа тарап кетеді, - деді ол.
Қызыл жалын шарпыған жалпы аумақ – 203,9 гектар. Ең ірі өрт Зайсан орман шаруашылығында сәуір айында болған. Оның ауданы – 172,7 гектар, соның ішіндегі 1,4 гектары – орман алқабы.
Дайындық барысында өртке қарсы 196 техника мен 3 мыңнан астам құрал-жабдық әзірленген.
Жанар-жағармай қоры, яғни 32,7 тонна дизель отыны және 50,88 тонна жанармай толық жасақталған.
Бұдан бөлек, орман өрттерін ерте анықтау жүйесін жетілдіру бойынша да бірқатар жұмыс атқарылды. Оның ішінде антенна діңгектерін орнатуға арналған 90 нүкте анықталып, «Қазақтелеком» АҚ мамандары 11 объектіге зерттеу жүргізді.
Еске салсақ, осыған дейін Түркістан облысындағы өрттен зардап шеккен баланың жағдайы ауыр екендігі хабарланған.