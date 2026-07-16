ШҚО-да өрт қаупіне байланысты ормандардың біріне кіруге тыйым салынды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында өрт шығу қаупінің артуына байланысты Черемшанка орман шаруашылығының орман алқабына кіруге уақытша шектеу енгізілді.
«Черемшанка орман шаруашылығы» КММ мәліметінше, мемлекеттік орман қоры аумағында өрт қаупінің IV класы белгіленген. Осыған байланысты орман алқабына автокөлікпен кіруге және азаматтардың баруына тыйым салынды. Кіру жолдарына шлагбаумдар қойылды.
– Аудан тұрғындары мен қонақтарынан мемлекеттік орман қоры аумағына кірмеуді және енгізілген шектеулерді қатаң сақтауды сұраймыз. Бұл шаралар орман өрттерінің алдын алу, орман алқаптарын сақтау және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданды, – делінген хабарламада.
Мамандардың айтуынша, өрт қаупінің IV класы кезінде, әсіресе ауа райы құрғақ әрі желді болған жағдайда, тіпті шағын ғана тұтанған оттың өзі қысқа уақыт ішінде үлкен аумаққа таралуы мүмкін.
Еске салсақ, осыған дейін биыл Қазақстанда 400-ден астам орман өрті тіркелгені хабарланған.