ШҚО-да өз бетімен алтын өндіретіндер үшін қымбат металл қабылдайтын пункттер ашыла ма
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында өткен жиында алтын қазатындар мәселесі көтерілді.
ШҚО алтын өндірушілер қауымдастығының өкілдері алтын қазушылар жұмысын заңдастырудың тиімділігі туралы айтты.
— Өз бетімен алтын өндіретіндер үшін алтынды ресми түрде өткізуге мүмкіндік жасалуы керек. Әкімдік қазуға лицензия берген компаниялар үшін әлеуметтік корпорация немесе Ұлттық банктің еншілес ұйымдары арқылы қабылдау пункттерін ұйымдастырайық. Алтын өндірушілер маусым бойы жұмыс істеп, ең болмаса 50-100 грамм алтын өткізсе, бұл Қазақстанның алтын-валюта резервін толықтыруға сеп болады. Жаңа жұмыс орындары да ашылады, — дейді қауымдастық мүшелері.
Бұл ұсынысқа жауап берген ШҚО әкімінің орынбасары Дархан Сапановтың айтуынша, кей алтын өндіруші жер қойнауына залал келтіреді.
— Алтынды заңды және заңсыз түрде қазатындар бар. Экология департаменті құқық қорғау органдарымен бірге үнемі рейд жүргізеді. Бұл мәселені түбегейлі шешу үшін біз тиісті министрліктермен, Үкіметпен, Президент әкімшілігімен белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Жақында осыған қатысты нақты ұсыныстарымызды жолдадық. Оның ішінде барлық кәсіпорынның заңды негізде жұмыс істеуін және рекультивация міндеттемелерін орындауын талап ететін тетіктер де бар. Қазір жерді қалпына келтіру ең өзекті мәселе болып отыр, — деді ол.
Алтынды өз бетімен өндіретіндер үшін алтын қабылдайтын пункттердің ашылатындығы немесе ашылмайтындығы әкімдік ұсыныстарына нақты жауап келгеннен кейін белгілі болмақ.
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО заңсыз алтын өндіру бойынша 9 қылмыстық іс қозғалғаны хабарланған.