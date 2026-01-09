ШҚО-да патрульдік полиция инсульт алған жүргізушіге көмек көрсетті
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – 8 қаңтарда сағат 20:00 шамасында Белоусовка ауылының тұрғыны автокөлігімен Өскеменге азық-түлік алуға бара жатып, облыс орталығына кіре берісте денсаулығының күрт нашарлағанын сезген. 61 жастағы жүргізуші өзін жайсыз сезінгендіктен, көлігін жол жиегіне тоқтатуға мәжбүр болған.
Polisia.kz мәліметінше, жол жиегінде тұрған көлік патрульдік полиция батальоны экипажының назарын өзіне аударған. Қызметке жаңадан кірісіп, бекітілген бағытты тексеріп жүрген Ақылбек Базылбеков пен Ғазиз Шәменов бірден көмекке келді.
Тексеру барысында полицейлер ер адамның бойынан инсульт белгілерін байқаған. Уақыт жоғалтпастан, тәртіп сақшылары шұғыл шаралар қабылдап, жүргізушіні №1 қалалық ауруханаға дейін алып барды. Нәтижесінде науқасқа дер кезінде медициналық көмек көрсетілді.
Полиция азаматтарды көлік басқару кезінде, әсіресе қыс мезгілінде денсаулығына мұқият болуға шақырады. Өзіңізді нашар сезінген жағдайда қозғалысты дереу тоқтатып, медициналық көмекке жүгіну қажет. Қандай да бір қиын жағдайларда 102 нөміріне хабарласудың немесе жақын маңдағы полиция экипажына жүгінудің маңызын еске салады.
Еске сала кетейік, бұған дейін былтыр Қазақстанда 20 қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылғанын жазған едік.