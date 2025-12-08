ШҚО-да Шнайдер көпіріндегі апаттан кейін басқарма басшысы қызметінен кетті
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Данияр Уахитов қызметінен босатылды.
— Бұл шешім облыс әкімі Нұрымбет Сақтағановтың тапсырмасына сәйкес мемлекеттік қызметшілер арасындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар аясында қабылданды. Шнайдер көпіріндегі апаттан кейін аймақ басшысының протоколдық тапсырмасымен құқық қорғау органдарының қатысуымен тексеріс жүргізілді. Соның қорытындысы бойынша басқарма басшысы Данияр Уахитовтың заңға қайшы әрекеттері анықталды, — деп хабарлады ШҚО әкімі баспасөз қызметінен.
Әкімдік мәліметінше, іс бойынша соңғы құқықтық бағаны уәкілетті органдар береді.
— Облыс әкімдігі ашықтықты қамтамасыз ету, тәртіпті нығайту және мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін арттыру бағытындағы жұмысты жалғастырып жатыр, — делінген ақпаратта.
Еске салсақ, осы жылдың қыркүйек айында Өскеменде құрылымының кейбір жерін су басқан Шнайдер көпірі ішінара бүлінгені хабарланған.