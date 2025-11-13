KZ
    ШҚО-да «сиг» тұқымдас балықтарды аулауға тыйым салынды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында «сиг» тұқымдас балық түрлерін аулауға уақытша шектеу енгізілді. Бұл тыйым олардың уылдырық шашу кезеңінің басталуына байланысты қабылданып отыр.

    ШҚО-да «сиг» тұқымдас балықтарды аулауға тыйым салынды
    Фото: Pexels

    Шектеу 10 желтоқсанға дейін күшінде болады. Зайсан-Ертіс аймақаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының мәліметінше, тыйым Бұқтырма және Өскемен су қоймаларында, Ертіс өзенінің Өскемен СЭС-інен Шүлбі су қоймасына дейінгі және одан әрі Павлодар облысының шекарасына дейінгі бөлігінде, Қаныш Сәтбаев атындағы арнадағы №1 гидроузлінің су қоймасында қолданылады.

    - Дәл осы уақытта «сиг» тұқымдас балықтар - сиг, пелядь және рипус түрлері көбейеді. Сол себепті балық аулау ережелерінің сақталуына бақылау күшейтіліп, су айдындарында полиция және табиғат қорғау органдарының қатысуымен бірлескен рейдтер жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады инспекциядан.

    Айта кетейік, тыйым салынған кезеңде заңсыз балық аулағандарға әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.

    Еске салсақ, осыған дейін Қызылордада жалған құжатпен балық экспорттағандар 2 жылға сотталғаны хабарланған. 

    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
