ШҚО-да су тасқынының алдын алу үшін не істеліп жатыр
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында көктемгі су тасқынына дайындық жұмысы басталып кетті.
Өңірде өзен арналары тазартылып, бөгеттер нығайтылып жатыр. ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы су тасқыны кезеңінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық аудандарда дайындық басталып кеткен.
Мәселен, Глубокое ауданындағы Прогресс ауылында ұзындығы 1,2 шақырым болатын Глубочанка өзенінің арнасы тереңдетіліп, су ағысына кедергі келтірген бұта мен ағаштардан тазартылды. Ново-Ульбинка ауылындағы шағын Үлбі өзенінің бөгеті күшейтіліп, Береговая көшесін су деңгейінің көтерілуінен қорғау шаралары қолға алынды.
— Қазіргі уақытта екі елді мекенде жұмыс жалғасып жатыр. Быструха ауылында Малоубинка өзені маңындағы көпір мен жағалауда орналасқан үйлерді қорғау үшін тиісті шаралар жасалып жатыр. Ал Черемшанкада бұрын бұзылған топырақ бөгеті қалпына келтіріле бастады. Бұл 30-дан астам үйді су тасқынынан қорғауға мүмкіндік береді, — деді Глубокое ауданы ТЖ бөлімі бастығының міндетін атқарушы Константин Боровиков.
Инженерлік жұмыстарды ертерек жүргізу келер жылғы көктемде халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектеспек.
— Өзен арналары мен жағалауларын уақытылы дайындау — елді мекендер мен нысандарды қорғаудың аса маңызды бөлігі. Жалпы өңірде Үлбі, Кіші Үлбі, Бұқтырма, Ұлан, Березка, Қара-Өзек, Нарын, Глубочанка және Қалжыр өзендерінің арналары мен жағалаударын тереңдету және тазарту жұмыстарына ерекше көңіл бөлінген, — делінген департамент ақпаратында.
Еске салсақ, осыған дейін су тасқынына дайындық мақсатында Батыс Қазақстанда бірнеше өзеннің арнасы кеңейтілгені хабарланған.