KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    ШҚО-да цемент таситын көлік аударылып қалды

    АСТАНА. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында Өскемен-Алтай-Рахман қайнары тасжолында цемент таситын көліr аударылды, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.

    грузовик миксер
    Фото: pexels

    Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда кабинада қысылып қалған 1987 жылы туған жүргізушіні оқиға орнына келген ТЖМ қызметкерлері куәгерлермен бірлесіп шығарып алды.

    -ҚР ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері зардап шеккен азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оны қаладағы медициналық мекемеге жеткізді,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін Қарағанды облысында вахталық автобус аударылып қалғаны туралы жаздық.

    Жол апаты Көлік Оқиға
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар