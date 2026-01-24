ШҚО-да тұмаумен сырқаттану сегіз есе өсіп кетті
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында осы қыс мезгілінде тұмаумен ауырғандар саны өткен жылмен салыстырғанда сегіз есе өсіп кеткен.
2025–2026 эпидемиологиялық маусымының басынан бері өңірде жедел респираторлық вирустық инфекцияларды (ЖРВИ) 141 493 адам жұқтырған. Бұрынғыдай, аурудың негізгі ауыртпалығы балаларға түскен. Барлық науқастардың 61%-ын, яғни 14 жасқа дейінгі 86 665 баланы құрайды.
Сонымен қатар жүкті әйелдер мен сәбилер де ерекше бақылауда: болашақ аналар арасында 2 711 жағдай, бір жасқа дейінгі балалар арасында 1 724 жағдай тіркелген.
Зертханалық түрде тұмаудың 182 жағдайы расталды, оның 39-ы балалар арасында анықталған. Өткен эпидмаусымның осы кезеңімен салыстырғанда көрсеткіштер айқын көрінеді: ЖРВИ деңгейі 4,6%-ға өссе, тұмаумен сырқаттану сегіз есе артқан.
— Біз шынымен де өткен маусыммен салыстырғанда тұмаумен ауыру деңгейінің артқанын байқап отырмыз. Алайда қазіргі көрсеткіштер көпжылдық бақылаулар негізінде есептелген бақылау деңгейлерінен аспайды. Жағдай тұрақты және үнемі мониторинг жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады облыстың санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінде.
Осы жағдай аясында коронавирус инфекциясы шегінуді жалғастырып жатыр. Өңірде COVID-19-дың бар болғаны екі жағдайы ғана тіркелген, бұл сырқаттанушылықтың 13 есе төмендегенін білдіреді.
Мамандар тұмаудың жай ғана суық тию емес екенін еске салады. Ауру ауыр өтуі және асқынуларға әкелуі мүмкін, сондықтан алғашқы белгілер пайда болған кезде дер кезінде медициналық көмекке жүгініп, ауруды дер кезінде емдеу маңызды.
Айта кетейік, бұған дейін Шығыс Қазақстан облысында 130 мыңнан астам адам ЖРВИ жұқтырғанын жаздық.