ШҚО-да түз тағыларын құтыруға қарсы вакциналау жұмыстары жүргізіліп жатыр
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында жабайы жануарлар елді мекендерде жиі кіріп кете беруіне байланысты құтыру ауруының алдын алу шаралары күшейтілді.
Мәселен, жуырда Өскемен қаласының іргесінде жабайы түлкі тұрғындардың көзіне түскен. Ал бұл адамдарға ғана емес, малға да қауіп төндіреді.
ШҚО ветеринария басқармасының басшысы Рамиль Сағандықовтың айтуынша, облыс аудандарында жыртқыш аңдардың табиғи мекендеу ортасында ауқымды профилактикалық жұмыстар жүргізілген.
— Біз түлкілер мен қасқырлар мекендейтін аумақтарға шамамен 15 мың доза болюстық вакцина тараттық. Алдын алу шаралары Тарбағатай, Глубокое және Алтай аудандарын қамтыды, — дейді ол.
Мамандар болюстық вакцинаның жабайы жануарларға арнайы жем ретінде таратылатынын атап өтті. Бұл әдіс адаммен тікелей байланыссыз иммунитет қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Профилактикалық шараларды күшейтуге өткен жылы ірі қара мал арасында тіркелген құтыру дерегі себеп болып отыр. Ошақ Тарбағатай ауданындағы Ақжар ауылдық округінде анықталған. Ауру сиыр мен иттен табылған.
Ветеринариялық қызметтің мәліметінше, жұқтыру себебі — түлкінің тістеп алуы.
— Бұл жалғыз жағдай болғанымен, вирустың үй жануарлары мен малға да қауіп төндіруі мүмкін екенін көрсетті, — дейді Рамиль Сағандықов.
Диагноз расталғаннан кейін мамандар барлық терминалдық-профилактикалық және карантиндік шараны жүргізіп, инфекцияның ары қарай таралуына жол бермеді.
Еске салсақ, осыған дейін Өскемен іргесіне түлкі кіріп кеткені хабарланған.