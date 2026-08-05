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    ШҚО-да заңсыз құрылысқа қатысты 260-тан астам іс қозғалды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында биыл 119 құрылыс лицензиясының қолданысы тоқтатылды. 

    строительство, құрылыс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Бұл туралы ШҚО Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары Самат Каирдинов мәлім етті.

    — Өңірде заңсыз құрылысқа қарсы бақылау күшейтілді. Жыл басынан бері жүргізілген жоспардан тыс тексерулердің нәтижесінде 261 әкімшілік іс қозғалды. Оның ішінде 244 іс тапсырыс берушілерге, 7 іс техникалық қадағалау сарапшыларына, 7 іс техникалық зерттеп-қарау жүргізген ұйымға, 3 іс мердігер мекемелерге қатысты. Тексеріс нәтижесіне сәйкес, 119 мемлекеттік құрылыс лицензиясының қолданысы 6 айға шектеліп, 2 лицензиаттың қызметі тоқтатылды, — деді ол.

    Бұдан бөлек, 89 лицензиатқа әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама рәсімделді. Анықталған заңбұзушылықтарды жою жөнінде 58 нұсқама берілді.

    Еске салсақ, осыған дейін Павлодарда мердігерлердің 20 құрылыс лицензиясы тоқтатылғаны хабарланған

    Лицензия Құрылыс Шығыс Қазақстан облысы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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