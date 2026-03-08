KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    02:28, 08 Наурыз 2026 | GMT +5

    ШҚО-да жаңа туған егіздер ауылдан Өскеменге тікұшақпен шұғыл жеткізілді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында жаңа туған егіздер ауруханаға ТЖМ тікұшағымен тасымалданды.

    егіз
    Фото: pyxabay.com

    Зайсан ауданындағы ауылдан санитарлық авиацияға шақырту түсті. Жаңа туған егіздерді облыс орталығындағы медициналық мекемеге шұғыл түрде әуе арқылы жеткізу қажеттілігі туындады.

    — «Қазавиақұтқару» мекемесінің жоғары білікті экипажы Руслан Ағламбеков, Азамат Кабден және Айдар Мамырханов, санитарлық авиация дәрігерлері Жұлдыз Абулова мен Татьяна Сергеевамен бірге тікұшақ әуеге көтерілді. Осылайша, ана мен сәбилер аман-есен Өскемен қаласына жеткізілді, — деп хабарлады ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінен. 

    Қазір олар дәрігерлердің бақылауында. 

    Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да қар көшкіні қаупі жоғары учаскелерге тікұшақпен барлау жасалғаны хабарланған. 

    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
