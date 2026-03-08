ШҚО-да жаңа туған егіздер ауылдан Өскеменге тікұшақпен шұғыл жеткізілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында жаңа туған егіздер ауруханаға ТЖМ тікұшағымен тасымалданды.
Зайсан ауданындағы ауылдан санитарлық авиацияға шақырту түсті. Жаңа туған егіздерді облыс орталығындағы медициналық мекемеге шұғыл түрде әуе арқылы жеткізу қажеттілігі туындады.
— «Қазавиақұтқару» мекемесінің жоғары білікті экипажы Руслан Ағламбеков, Азамат Кабден және Айдар Мамырханов, санитарлық авиация дәрігерлері Жұлдыз Абулова мен Татьяна Сергеевамен бірге тікұшақ әуеге көтерілді. Осылайша, ана мен сәбилер аман-есен Өскемен қаласына жеткізілді, — деп хабарлады ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінен.
Қазір олар дәрігерлердің бақылауында.
