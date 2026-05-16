ШҚО-да жаздың алғашқы айында ауа райы қандай болады
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында маусым айына арналған ауа райы болжамы жасалды.
«Қазгидромет» РМК ШҚО филиалының мәліметіне сүйенсек, маусым айының басында өңірде түнде үсік жүруі әлі де сақталып, ауа температурасы минус 1-6 градусқа дейін төмендеуі мүмкін.
– Кейін күн біртіндеп жылына бастайды: түнде +8…+13°С, күндіз +24…+29°С болады. Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы одан әрі көтеріліп, күндіз аптап ыстық +32…+37°С-қа дейін жетеді, - делінген ақпаратта.
Кейін температура сәл төмендейді. Нақты айтқанда, түнде +10…+15°С, күндіз +26…+31°С шамасында болады.
– 20-30 маусым аралығында ауа температурасы құбылмалы болады. Түнде +10…+15°С-тан +18…+23°С-қа дейін, күндіз +26…+31°С пен +32…+37°С аралығында болады. Қысқа жаңбыр бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің ортасы мен соңында, үшінші онкүндікте жиі жауады, - делінген хабарламада.
Кей кездері жаңбырмен бірге найзағай соғады. Ай соңында бұршақ жаууы да ықтимал.
