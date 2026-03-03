KZ
    20:25, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    ШҚО-да жыл басынан бері 49 мыңға жуық адам ЖРВИ жұқтырды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында осы жылдың басынан бері 48 636 ЖРВИ-ге шалдықты.

    Астанада ЖРВИ-мен ауырған балалардың 97%-ы екпе алмаған – қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
    Фото: Астана әкімдігі

    ШҚО Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметіне сүйенсек, ЖРВИ жұқтырғандардың ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында - 28 394. Бұл жалпы ауырғандар үлесінің 58%-ын құрайды.

    - Жүкті әйелдер арасында 200 жағдай, 1 жасқа дейінгі балаларда 852 жағдай тіркелген. Жыл басынан бері зертханалық жолмен расталған тұмау мен COVID-19 фактілері тіркелген жоқ, - делінген ақпаратта.

    Басқа респираторлық вирустарға барлығы 265 сынама алынып, оның 51-інен бірқатар вирус бар екені анықталды.

    - Шығыс Қазақстан облысында жергілікті бюджет қаражаты есебінен тұмауға қарсы вакцинаның 75 мың дозасы сатып алынған. Қазіргі таңда өңір бойынша барлығы 77 048 адам егілді. Вакцина салдырғандар арасында асқыну фактілері тіркелмеді, - делінген хабарламада.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматыда 15 мың тұрғын ЖРВИ мен тұмау жұқтырғаны хабарланған. 

    Шығыс Қазақстан облысы Қоғам ЖРВИ Денсаулық
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
