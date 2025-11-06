ШҚО-да жылыту маусымы басталғалы жер үйлерден 60-қа жуық өрт шықты
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында құтқарушылар 9 мыңнан астам жер үйде өрт қауіпсіздігі талаптары сақталмағанын анықтады.
Жылыту маусымы басталғалы облыс бойынша жер үйлерде 58 өрт тіркелді. Бұл туралы ШҚО төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлап отыр.
Өрттердің 40%-ы от жағу кезіндегі салақтықтан, 27%-ы пеш жағу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамаудан, 21%-ы электр жабдықтары мен құралдарын орнату және пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерінің бұзылуынан болған. Сонымен қатар балалардың отпен ойнауы және төсекте шылым шегу салдарынан да өрт шықты.
- Жер үйлерді аралау және рейдтер жүргізу барысында мамандар өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуының 9000-нан астам фактісін анықтады. Халық бұл кемшіліктерді дер кезінде жояды деген үмітеміз. Ақауы бар розетканы уақтылы жөндеп, ашық отты қолданғанда барынша сақ болған дұрыс, - дейді департаменттің Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы Нұржан Өміржанов.
Еске салсақ, осыған дейін Ақтөбеде тағы да қоқыс полигоны өртенгені хабарланған.