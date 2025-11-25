KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:01, 25 Қараша 2025 | GMT +5

    ШҚО-да жол апатынан 3 адам көз жұмды

    ӨСКЕМЕН.KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында жеңіл көлік пен жүк көлігі соқтығысып, 3 адам қаза болды. 

    жол апаты
    Фото: pexels.com

    ШҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жол-көлік оқиғасы 24 қараша күні республикалық маңызы бар «Омбы-Майқапшагай» тасжолының 877-шақырымында, Тарбағатай ауданының аумағында болды. «Chevrolet Onix» жеңіл көлігі мен «Howo» маркалы жүк көлігі соқтығысқан.

    — Жол апаты салдарынан жеңіл көлік жүргізушісі мен 2 жолаушысы алған ауыр жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жолаушы медициналық мекемеге жеткізілді, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

    Осы ретте, полиция қызметкерлері жүргізушілерге жылдамдықты рұқсат етілген шектен асырмауға және жолда барынша мұқият болуға шақырды.

    Еске салсақ, бұған дейін Алматыда екі автобус соқтығысып қалғаныны туралы жазған болатынбыз.

     

    Тегтер:
    Көз жұмды Шығыс Қазақстан облысы Жол апаты
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар