ШҚО-дағы бірнеше ауданда мемлекеттік қызмет туралы заң талаптары бұзылған
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында мемлекеттік органдардағы, соның ішінде басшылық лауазымдардағы ұзақ уақыт бойы толтырылмай тұрған бос орындар анықталды.
Кейбір аудандарда бұл жағдай кадр тапшылығы мәселесінен асып түсіп, уақытша міндет атқару мерзіміне қатысты заң талаптарының бұзылуына ұласқан.
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің деректеріне сәйкес, ұзақ уақыт бойы бос тұрған лауазымдардың үлесі 5%-ды құрайды.
– Атап айтқанда, Марқакөл, Ұлан, Глубокое, Алтай және Самар аудандарында ішкі саясат, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, экономика және қаржы бөлімдерінің 12 басшылық лауазымы бос тұр, - делінген ақпаратта.
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңның 38-бабына сәйкес, жергілікті атқарушы орган бөлімінің басшысы міндетін уақытша атқару мерзімі үш айдан аспауы тиіс. Алайда жоғарыда аталған аудандарда бұл талап сақталмаған.
Еске салсақ, осыған дейін мемлекеттік қызмет саласында 50-ге жуық жаңа акт әзірленетіні хабарланған.