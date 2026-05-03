ШҚО-дағы Бұқтырма су қоймасында өрт тұтанды
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлан ауданында Бұқтырма су қоймасының Аюда шатқалында, Приморск орманшылығы аумағында шөп пен ағаштар отқа оранды. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.
Өртті сөндіру үшін ТЖМ авиациясының тікұшағы жұмылдырылды. Оқиға орнында орман шаруашылығы қызметкерлері мен ШҚО ТЖД күштері жұмыс істеп жатыр.
— Өртті сөндіру жұмыстары таулы аймақ пен желдің екпініне байланысты күрделенді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде өрттің таралуы тоқтатылды, — делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта ашық жану ошақтары жоқ. Жағдай бақылауда. Барлығы «Казавиаспас» МЧС әуе кемесімен 7 рет су төгіліп, 21 тонна су шашылды.
Айта кетейік, бұған дейін Қазгидромет бірнеше облыста төтенше өрт қаупі сақталатынын хабарлады.