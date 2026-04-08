    03:48, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    ШҚО-дағы құрылыс нысандарының бірінде 30-ға жуық шетелдік заңсыз жұмыс істеген

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысындағы құрылыс нысандарының бірінде заңсыз жұмыс істеген 28 шетелдік анықталды.

    ШҚО-дағы құрылыс нысандарының бірінде 30-ға жуық шетелдік заңсыз жұмыс істеген
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрлігі

    Өңірде полиция қызметкерлері көші-қон саласындағы құқықбұзушылықтардың алдын алу мақсатында рейдке шықты. Соның барысында шетел азаматтары көбіне жұмыс іздейтін орындар – базарлар, кәсіпорындар және құрылыс алаңдары тексерілді.

    – Құрылыс нысандарының бірінде 28 адамның заңсыз еңбек еткені анықталды. Олардың жұмыс істеуге қажетті рұқсат құжаттары болмаған. Полиция қызметкерлері құқықбұзушылықтың жолын кесіп, әрбір шетел азаматымен түсіндіру жұмыстарын жүргізді, – деп хабарлады ШҚО полиция департаментінен.

    Тәртіп сақшылары шетелдіктерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құжаттарды дұрыс рәсімдеу тәртібін жан-жақты түсіндірді.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматы тұрғындарына зат лақтырып, қол көтерген шетелдік жасөспірімдердің елден шығарылатындығы хабарланған.

    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар