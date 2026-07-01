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    ШҚО-дағы Осинов асуында көпірге зақым келіп, қозғалыс шектелді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы Осинов асуында көпірге зақым келіп, жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылды.

    ШҚО-дағы Осинов асуында көпірге зақым келіп, қозғалыс шектелді
    Фото: «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ

    30 маусым күні ұзаққа созылған нөсер жауын-шашынның салдарынан Өскемен-Алтай-Үлкен Нарын-Катонқарағай-Рахман қайнары тасжолының 64-шақырымында орналасқан Пихтовка өзені арқылы өтетін көпірге зақым келді. 

    — Тіректердің бірі зақымданып, аралық құрылыстың шеткі плитасының құлау қаупі туындады. Осыған байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында шұғыл түрде апаттық-қалпына келтіру жұмыстары ұйымдастырылды. Қазіргі уақытта аралық құрылыстың шеткі плитасын бөлшектеу жұмыстары аяқталды. Көпір тірегін күшейту, су бұру науаларын орнатуға дайындық жұмыстары жүргізілуде, — дейді «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Нұрбек Темірханов.

    ШҚО-дағы Осинов асуында көпірге зақым келіп, жүк көліктерінің қозғалысы шектелді
    Фото: «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ

    Жөндеу жұмыстары екі ауысымда жүргізіліп жатыр. Оған «КАЖсервис» ЖШС ШҚО филиалы мен мердігер ұйым — «ОблШығысЖол» ЖШС-нің мамандары мен арнайы техникасы жұмылдырылған. Нысанда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған.

    Тасжолдың 6-66-шақырым аралығында бір оське түсетін жүктемесі 6 тоннадан асатын жүк автокөліктерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Жеңіл автокөліктер үшін қозғалыс ашық. 

    Ауыр жүк көліктері үшін облыстық маңызы бар Өскемен-Самар-Үлкен Нарын автокөлік жолы арқылы балама бағыт қарастырылған. Негізгі учаскедегі қозғалысты 8 шілдеге дейін толық қалпына келтіру жоспарланып отыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Өскемендегі Ертіс көпірін жөндеу жұмыстары тағы да кейінге шегерілгені хабарланған. 

    Аймақ Құрылыс Шығыс Қазақстан облысы Көпір
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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