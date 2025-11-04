14:00, 04 Қараша 2025 | GMT +5
ШҚО-дағы тасжолдардың бірінде қыстың соңына дейін көлік қозғалысы шектелді
ӨСКЕМЕН.KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысындағы Өмеш асуы арқылы өтетін тасжолда көлік қозғалысына шектеу қойылды.
ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, Өскемен мен Катонқарағай аралығындағы Өмеш асуы арқылы өтетін жолдағы шектеу 5 қараша сағат 08:00-ден бастап күшіне енеді.
- Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында «Өскемен-Алтай- Үлкен Нарын-Катонқарағай-Рахман қайнарлары» тасжолының 46-66 шақырымындағы учаскесінде тіркемесі мен жартылай тіркемесі бар көлік құралдарының қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Бұл шектеу қыстың соңына дейін сақталады, - делінген ақпаратта.
Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан облысында қыста жол-көлік оқиғаларының саны артатыны хабарланған.