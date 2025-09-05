KZ
    06:07, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    ШҚО-дағы Зайсан ауданында қалған жалғыз ардагер қайтыс болды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында 102 жастағы Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері қайтыс болды. 

    ШҚО-дағы Зайсан ауданында қалған жалғыз ардагер қайтыс болды
    Фото: Зайсан ауданы әкімдігінен

    Аудан әкімдігінің мәліметіне сүйенсек, Зәкен Құрманқожанов Зайсандағы жалғыз қалған Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері еді. Ол биыл 102 жасқа келген.

    — Зәкен Құрманқожановтың отбасы мен туған-туыстарына көңіл айтамыз, — делінген ақпаратта.

    Айта кетейік, майдангер 1923 жылы Зайсан ауданында дүниеге келген. 1942 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылып, алғашында Мәскеу түбіндегі майданға жіберілген. Кейінірек танк батальонына ауыстырылып, дәлдеуші-атқыш ретінде соғысқа қатысқан.

    Закен Құрманқожанов Смоленск, Киев, Витебск, Вильнюс, Рига қалаларын азат етуге қатысып, соғыстың соңында Берлинге дейін жеткен.

    Жауынгерлік ерлігі мен батырлығы үшін ІІ дәрежелі «Даңқ» орденімен, І дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, «Қызыл Жұлдыз» орденімен, «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Беларусьті азат еткені үшін» медальдарымен, «Үздік танкист» төсбелгісімен марапатталған. 

    Еске салсақ, осыған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлы Отан соғысының ардагері, «Халық қаһарманы» Әбдіғали Қаймолдиннің дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтқаны хабарланған

    Талғатжан Мұхаметбекұлы
