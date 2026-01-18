ШҚО халқының 11%-ы әлі МӘМС жүйесінде сақтандырылмаған
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында МӘМС жүйесінде сақтандырылмаған тұрғындардың үлесі 11%-ды құрап отыр.
ҚР Президенті қол қойған «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» заңға енгізілген жаңа өзгерістерді «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-тың ШҚО филиалы директорының орынбасары Ирина Степанова түсіндіріп берді.
Оның айтуынша, бүгінде Шығыс Қазақстандағы сақтандырылмағандар саны — 80 026 адам. Бұл облыс халқының 11%-ына тең. Соңғы бір жыл ішінде олардың саны 25%-ға азайған.
— Негізгі өзгерістердің бірі — жергілікті атқарушы органдардың рөлін күшейту. Енді әл-ауқаты дағдарысты (D) және шұғыл деңгейдегі (Е) азаматтар, ресми тіркелген жұмыссыздар үшін МӘМС жарналары жергілікті бюджет есебінен төленеді. Бұл әлеуметтік осал топтардың медициналық көмекті пайдалану мүмкіндігін арттырады және әкімдіктердің халықты жұмыспен қамту мәселесіндегі жауапкершілігін күшейтеді, — дейді Ирина Степанова.
Тағы бір маңызды жаңалық — жеңілдік кезеңінің ұзартылуы. Бес жылдан кем емес мерзім бойы жарна төлеп келген азаматтар төлемдерді уақытша тоқтатқан жағдайда алты ай бойы сақтандырылған мәртебесін сақтай алады. Бұл әсіресе жұмыссыз қалған немесе табысынан айырылған азаматтар үшін өзекті.
Мемлекет 15 әлеуметтік санатқа кіретін азаматтар үшін МӘМС жарналарын төлеуді жалғастыра береді, соның ішінде балалар, зейнеткерлер, жүкті әйелдер және мүгедектігі бар адамдар.
Еске салсақ, осыған дейін Түркістан облысында 287 мыңнан астам адам МӘМС аясында сақтандырылмағаны хабарланған.