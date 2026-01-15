ШҚО құтқарушылары аязға байланысты тұрғындарға ескерту жасады
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – ШҚО ТЖД мамандары аязға байланысты азаматтарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды.
Облыстық ТЖД мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы Нұржан Өміржановтың айтуынша, мұндай кезде үйлер мен пәтерлерде электр жылытқыштар мен пештерде жүктеме артады. Сондықтан олардың жұмысына назар аудару керек.
- Пешті үнемі қыздырмаңыз, шамадан тыс қызып кетпес үшін үзіліс жасау қажет. Балаларға пеш жағуды сеніп тапсыруға болмайды. Жылытқышты желіге қоспас бұрын сым мен штепсельді тексеру керек. Оның үстіне заттарды кептіруге тыйым салынады, - дейді ол.
2026 жылдың басынан бері Шығыс Қазақстанда 37 өрт болды, оның 9-ы пешті пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан, 11-і электр жабдықтарын пайдалану кезіндегі бұзушылықтарға байланысты, 10-ы отты абайсыз пайдаланудан шыққан.
ҚР ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігері Ержан Мұса аязда ашық ауада болу уақытын шектеп, мүмкіндігінше алыс сапарға шығуды кейінге қалдыру қажеттігін атап өтті.
Еске салсақ, осыған дейін Қазақстанның бүкіл аумағында ауа райына байланысты ескерту жарияланғаны хабарланған.