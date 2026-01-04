ШҚО құтқарушылары мұз астына құлап кеткен жағдайда не істеу керектігін түсіндірді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының құтқарушыларға балықшыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
ШҚО ТЖД баспасөз қызметінің мәліметінше, құтқарушылар облыстың балық аулау орындарында рейдтерді күшейтті.
Олар балықшыларға жұқа мұзға шығудың қауіптілігін, өздерімен бірге балық аулау құралдарын ғана емес, құтқару кеудешелерін, ысқырық пен арқан алып жүру керектігін ескертіп жатыр.
– Ауа райы құбылып тұрған кезде мұз үстінде жүру қауіпті. Ондай кезде сақтық шараларын естен шығаруға болмайды. Өңір бойынша мұздағы қауіпсіздік шараларын бұзған 31 адам ҚР ӘҚБтК-нің 412-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды, - делінген ақпаратта.
Ал егер мұз астына құлап кетсеңіз:
– Үрейленбеңіз. Оқыс қимыл жасамаңыз, деміңізді тұрақтандырыңыз.
– Қолдарыңызды екі жаққа кеңірек созып, денеңізге ағыс бағытында көлденең позиция беріп, мұздың шетіне ілінуге тырысыңыз.
– Кеудеңізді мұздың шетіне ақырын қойып көріңіз және бір аяғыңызды, содан кейін екінші аяғыңызды мұзға лақтырыңыз.
– Егер мұз сынбаса, баяу жорғалаңыз немесе жағаға қарай домалаңыз.
– Қай жақтан келдіңіз сол жаққа қарай жылжыңыз, өйткені ондағы мұздың беріктігі тексерілген.
Еске салсақ, осыған дейін Жетісуда жоғалған балықшылар табылғаны хабарланған.