ШҚО мектептерінде оқушылар қай кезден бастап жаңа мәзірмен тамақтанады — басқарма жауабы
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы мектептерде оқушылар қашаннан бастап жаңа мәзірмен тамақтанатындығы туралы сауалға Білім басқармасынан жауап берді.
Ел өңірлерінің мектептерінде жаңа стандарт бойынша ас мәзірі әлдеқашан енгізілсе, Шығыс Қазақстанда жағдай әлі өзгеріссіз. Соның салдарынан кәсіпкерлер шығынға батып жатыр. Бұл мәселе таяуда Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұровтың ШҚО және Абай облысы кәсіпкерлерімен өткен кездесуінде талқыға салынған болатын. Соның барысында бизнес өкілдері өңірдегі ерекшеліктер мен маусымдық өнімдерді ескеру үшін өзара алмастырылатын азық-түлік тізімін кеңейтуді ұсынды.
Kazinform тілшісі білім ордаларындағы оқушылар қай кезден бастап жаңа мәзірмен тамақтанатындығы туралы сауалды ШҚО Білім басқармасына жолдап көрді.
— Мәзірді бекіту — Денсаулық сақтау министрлігінің құзыретінде. Өйткені мектептегі ас мәзірін жаңарту мен тамақтану стандарттарын өзгерту санитариялық нормалар мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі талаптарына сәйкес жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-302/2020 бұйрығымен бекітілген мәзір бар. Ол мәзірден мектептердегі тамақтануды ұйымдастырушы компаниялар бас тартқандықтан, мәзірге өзгеріс енгізу туралы ұсыныс хат Денсаулық сақтау министрлігіне жіберіліп, жауап алынды. Қазіргі уақытта денсаулық сақтау басқармасымен өзгертілген мәзірді бекіту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Барлық өзгеріс бекітілгеннен кейін жаңартылған мәзір мектеп асханаларына енгізілетін болады, — деп жауап берді басқарманың баспасөз қызметінен.
