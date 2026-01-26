KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    02:34, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ШҚО-ның 8 ауданында субсидия алған шаруагерлер міндеттемелерін орындамаған

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысының 8 ауданында мемлекеттен субсидия алған шаруагерлер мал басын сақтау міндеттемелерін орындамағаны анықталды. Бұл туралы облыстың ауыл шаруашылығын дамыту мәселелері жөнінде өткен жиналыста айтылды.

    Павлодарда асыл тұқымды шаруашылықтар алған субсидияның қайтарымы бар ма
    Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

    — ШҚО бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті Ауыл шаруашылығы басқармасына мемлекеттік аудит жүргізді. Соның нәтижесі бойынша басқарма 74 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіге 1 284 бас ірі қара малға субсидия бергені, алайда олар мал басын сақтау міндеттемелерін орындамағаны анықталды, — деді ШҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Жаннат Көшерова.

    Бұл Зайсан, Тарбағатай, Ұлан, Күршім, Самар, Үлкен Нарын, Шемонаиха, Марқакөл аудандарына қатысты. 

    — Сондықтан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімдері субсидияланған мал басының сақталуына тоқсан сайын мониторинг жүргізіп отыруы қажет, — деді Ж.Көшерова.

    Енді аталған аудан әкімдері малға берілген субсидияларды қайтару жұмыстарын жүргізуі тиіс. 

    Еске салсақ, осыған дейін Атырау облысында мал ұрлығына қарсы блокбекеттер қойылғаны хабарланған. 

