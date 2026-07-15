ШҚО полицейлері биыл қарызы бар 50-ден астам борышкерді тапты
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының полицейлері жыл басынан бері қарызы бар 50-ден астам борышкерді тапты.
Қалалық полиция басқармасының көші-қон қызметі бөлімшелеріне қарызды төлеуден жалтарып жүрген азаматтарды іздеуге жариялау туралы жеке сот орындаушыларынан қаулылар келіп түсті.
Мәселен, жүргізілген іздестіру іс-шараларының нәтижесінде мамандар 61 жастағы әйел адамның орналасқан жерін анықтады. Ол 2025 жылдың наурыз айынан бері қала тұрғыны алдындағы 4 миллион теңгеден астам қарызын өтемеген.
- Сондай-ақ полиция қызметкерлері алимент төлемеген 34 жастағы ер адамды тапты. Ол екі кәмелетке толмаған баласын асырау бойынша міндеттемелерін ұзақ уақыт орындамай келген. Осылайша, қарыз көлемі 4 200 000 теңгеге жеткен. Азамат 2026 жылдың ақпан айынан бері іздеуде болған. Енді екі борышкерден де қарызды өндірумен сот орындаушылары айналысатын болады, - деп хабарлады ШҚО полиция департаментінен.
Жыл басынан бері тәртіп сақшылары 50-ден астам борышкерді анықтаған.
Еске салсақ, осыған дейін Маңғыстауда борышкерлерден 129 млн теңгеден астам қаражат өндірілгені хабарланған. https://kaz.inform.kz/news/mangistauda-borishkerlerden-129mln-tengeden-astam-karazhat-ondrld-1bb1cd52