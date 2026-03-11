ШҚО шаруалары күн панельдері бойынша субсидия бағдарламасынан кейін миллиондаған қарызға батты
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының фермерлері жайылымдарды сумен қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламаға қатысқаннан кейін миллиондаған қарызға батты.
Шоттарын бұғаттап тастады
Бағдарлама жүзеге асырылғаннан бірнеше жыл өткен соң ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіп иелерінен ақша өндіріле бастады. Тіпті кейбір шаруашылықтардың есепшоттарын пайдалануға тыйым салынған.
Фермерлердің айтуынша, көпшілігі сот шешімдері туралы жеке сот орындаушылары олардың банктік шоттарын бұғаттағаннан кейін ғана білген.
– Сот орындаушылары барлық есепшоттарымды бұғаттап тастады. Ол жерде техникаға алған несиемді төлеймін деп сақталған ақшам жатқан. Енді несиені төлейтін қаражат жоқ, - дейді фермер Асан Чичаков.
Басқа да ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сот шешімдері шыққан соң ғана хабардар болғандарын айтады. Кейбір жағдайларда сот орындаушыларының шығындарын қоса есептегенде фермерлерден өндірілетін сома 800 мың теңгеден асады.
Мәселенің мән-жайы
2020 жылы өңірде жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру бағдарламасы іске асырылған болатын. Сол кезде облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы, қаржылық оператор – «МД Экосервис» ЖШС және Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарындағы 395 шаруа қожалығы арасында үшжақты келісімшарттар жасалған.
Жайылымдарды сумен қамтамасыз етуге арналған жабдықтарды, соның ішінде күн панельдерін сатып алуға компанияларға бюджеттен шамамен 980 млн теңге бөлінген. Кейін бұл бағдарламаның жүзеге асырылуына қатысты қылмыстық тергеу басталған еді. ШҚО ауыл шаруашылығы басқармасының бұрынғы басшысы мен компания жетекшісі қылмыстық жауапкершілікке тартылған-тұғын.
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, жабдықтар шаруашылықтарға лизингтік схема бойынша берілген.
– Жабдық құнының 80 пайызы мемлекеттік қаражат есебінен төленді, ал қалған 20 пайызын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер өздері өтеуі тиіс болған. Қазір компания мен шаруашылықтар арасында сот процестері жалғасып жатыр. Біз жағдайды мұқият зерделеп, мәселені шешудің мүмкін жолдарын қарастырудамыз, - деді басқарма басшысы Ажар Қаджибекова.
Ал фермерлердің айтуынша, кейбір күн панельдері мүлде орнатылмаған. Бастапқыда жайылымдық мал шаруашылығын дамытуға бағытталған бағдарлама ақыр соңында олар үшін қаржылық әрі құқықтық мәселеге айналып отыр.
Еске салсақ, осыған дейін фермерлердің несие пайызын жеңілдетуге 353,5 млрд теңге бөлінетіндігі хабарланған.