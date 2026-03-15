ШҚО жолдарындағы су басу қаупі жоғары учаскелер саны азайды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысындағы жол қызметтері республикалық маңызы бар тасжолдардың су тасқыны қаупі жоғары учаскелерінің санын қысқартты. Екі жыл бұрын мұндай учаскелер саны 13 болса, қазір олардың саны 5-ке дейін азайып отыр.
Бұл көрсеткішке инженерлік жұмыстардың нәтижесінде қол жеткізілді. Атап айтқанда, көпірлер салу, қосымша су өткізгіш құбырлар орнату және жол инфрақұрылымын нығайту жұмыстары жүргізілген.
– 2024 жылдың қорытындысы бойынша бізде 13 су тасқыны қаупі бар учаске болған. Өткен жылы көпірлер салынып, су өткізгіш құбырлар орнатылды. Қазіргі таңда мұндай учаскелердің саны бесеу ғана, - деді «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы ШҚО филиалының директоры Нұрбек Темірханов.
Бүгінде өңірдегі республикалық маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығы 1 238 шақырымды құрайды. Онда 88 көпір және мыңнан астам су өткізгіш құбыр орналасқан. Олар еріген қар суының қауіпсіз өтуін қамтамасыз етеді.
– Су басу қаупі бар учаскелердің барлығында су тасқынына қарсы шаралар жүргізіліп, жолды су басу қаупін азайту үшін қорғаныс үйінділері тұрғызылды. Біз тұрақты түрде рейдтік тексерулер жүргізіп, жағдайды бақылауда ұстап отырмыз, - деді Жол активтері сапасы ұлттық орталығы ШҚО филиалының бөлім басшысы Саяхат Мұсапыров.
Сонымен қатар жол қызметтері су тасқыны қаупіне жедел әрекет ету үшін қажетті материалдарды дайындап қойды. Атап айтқанда, 2 000 м³ құм-қиыршық тас қоспасы, 10 мың ыдыс-қап дайындалды.
– Өңірде жедел әрекет ету үшін арнайы апаттық бригадалар құрылған. Қар қарқынды еріген кезеңде олар жолдардың ең күрделі учаскелерінде тәулік бойы кезекшілік атқарады, - деді «Қажсервис» ЖШС ШҚО филиалының директоры Нияз Садықов.
Еске салсақ, осыған дейін жолдардағы су шаю қаупі бар 229 учаске Көлік министрлігінің бақылауына алынғаны хабарланған.