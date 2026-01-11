Шопандар сарышұнақ аязда асау түйелерді үйретті - шетелдегі қазақ баспасөзі
Kazinform ХАА шетелдегі қазақ тілінде тарайтын ақпарат көздеріне апталық шолуын ұсынады.
Адам пішінді роботтар бір жылда нені меңгерді – CNR
Соңғы бір жыл ішінде адам пішінді роботтар таңғаларлық деңгейде дамыды. 2025 жылы «тұлғалық зерделу» болашағы зор кәсіп ретінде танылып, Қытайдың «15-ші бесжылдық» стратегиялық даму жоспарына енгізілді, деп хабарлайды Қытайдың «Орталық халық радиосы».
Аталған БАҚ-тың келтірген мәліметке сүйенсек, қарапайым тілмен айтқанда, тұлғалық зерделеу – жасанды зерденің тек ойлаумен шектелмей, тұтас дене жүйесі арқылы әрекет ете алуы. Яғни робот қоршаған ортаны сезініп, үйреніп, сол білімін нақты іс-қимылда қолданады.
Атап айтқанда, 2025 жылы адам пішінді роботтар көктем мерекесіне арналған сахналық қойылымдарда өнер көрсетті, марафон жарыстарына қатысты, мектептер мен зауыттарда тәжірибелік қолданысқа енді. Олар қозғалысты, тепе-теңдікті, адаммен өзара әрекеттесуді біртіндеп меңгеріп келеді.
Соған сәйкес, Ханчжоудан Шэньчжэньге, Шанхайдан Бейжіңге дейін робот жасау және робототехникамен айналысатын ғылыми-зерттеу орталықтары мен үйірмелер қарқынды дамып, жаңа технологиялық бағыттардың негізін қалап отыр.
Сондай-ақ осы аптада «CNR» басылымында «2025 жылы Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығы арқылы шекарадан кіріп-шығушылар саны 9 миллион 991 мың адамға жетті» деген тақырыптағы ақпарат жарық көрді.
Қытайлық басылымның дерегінше, Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығы кеденінің 7 қаңтардағы мәліметіне сәйкес, 2025 жылы аталған орталық арқылы өткен жолаушылардың жалпы саны 9 миллион 991 мың адамды құрады. Ал шекара арқылы өткізілген тауар мен жүк көлемі 5 миллион 238 мың данаға жеткен.
Бұл көрсеткіштер өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда, жолаушылар саны бойынша 33,3 пайызға, ал тауар мен жүк көлемі 55,1 пайызға артқан. Осылайша, адам саны мен жүк айналымы бойынша Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығы тарихындағы ең жоғары деңгей тіркелді.
2025 жылы Өзбекстан өз өнімдерін 131 елге экспорттады – ӨзА
2025 жылы Өзбекстанның экспорт көлемі 33,4 млрд АҚШ долларына жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 23 пайызға артты. Ал 2026 жылға арналған экспорттық болжам 40 млрд долларды құрайды, бұл көрсеткіш 55 пайыздық өсімге тең, деп жазады «ӨзА».
Хабарламада айтылғандай, инвестициялар, өнеркәсіп және сауда министрлігінің мәліметінше, Өзбекстан экспортының географиясы 131 мемлекетті қамтыды.
Экспорт көлемінің артуы, ең алдымен, жаңа бағыттардың есебінен қамтамасыз етілді. Атап айтқанда, IT-қызметтер (940 млн доллар), туризм (5 млрд доллар), сондай-ақ азық-түлік өнімдері мен құрылыс материалдары (әрқайсысы 1,1 млрд доллар) экспорттың негізгі драйверлеріне айналды.
«Бұл бағыттар экспорт құрылымының тұрақты кеңеюі мен әртараптандырылуын қамтамасыз етіп келеді», – делінген министрлік хабарламасында.
Иранның оңтүстік-батысынан жартас суреттері табылды - Eurasia Today
Eurasia Today ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Иран тауларында антикалық Элимея (Элимаида) мемлекеті өмір сүрген кезеңде қашалған жартас суреттері табылды.
Келтірілген деректерге сүйенсек, Элимея мемлекеті біздің заманымызға дейінгі II ғасырдан бастап, біздің заманымыздың III ғасырына дейін қазіргі Иранның оңтүстік-батысында орналасты.
Бұл аймақты садақ атуға шебер, жаужүрек элимейліктер мекендеді. Табылған жартас суреттері ғалымдарға осы халықтың діни және ғұрыптық жүйесін түсінуге көмектесуі мүмкін.
Ежелгі суретші тасқа өлшемі 70-тен 81 сантиметрге дейінгі трапеция тәрізді жақтауды ойып, оның ішінде үш фигураны бейнелеген. Олардың бірі — оң қолына үлкен дөңгелек затты, мүмкін сойыл көтеріп тұрған ірі денелі адам. Ол сол қолымен ортада тұрған фигураның – үш басы бар жылан тәрізді тіршілік иесінің тамағын қысып тұр. Үшінші фигура діни қызметкерге ұқсайды.
Мамандардың айтуы бойынша, элимейлік жартас суреттерінің ғылыми құндылығы өте жоғары.
Шопандар сарышұнақ аязда асау түйелерді жуасытты - Халық газеті
2026 жылы 8 қаңтар күні Ішкі Моңғол автономиялық өлкесі Силиньгол өңіріне қарасты Учжумусинь елдімекенінде қыс маусымындағы дәстүрлі түйе мәдениеті іс-шарасын өткізді, деп жазады Халық газеті.
Аталған басылымның мәліметінше, ол күні Учжумусинь өңіріндегі температура -30℃-ден төмен түсіп, аяз тұрды. 10 шақты топтан тұратын шопандар сақылдаған сарышұнақ аязда түйе жуасыту өнерін көрсетті.
- Түйені қолға үйрету – бап пен дағдыны талап ететін маңызды өнер ғана емес, сонымен қатар дала мәдениетінің даналығын бойына жиған құндылық, деп түйіндейді қытайлық БАҚ.
Сонымен қатар осы аптада «Халық газеті» басылымында «Қытай мен Орталық Азия шөлейттенудің алдын алу және бақылау саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуде» деген ақпарат жарық көрді.
Қытайлық БАҚ-тың мәліметінше, Қытай мен Орталық Азия елдері арасындағы экологиялық ынтымақтастықты тереңдету және шөлейттенудің алдын алу, бақылау жөніндегі Қытай – Орталық Азия ынтымақтастық орталығының жоғары деңгейдегі жұмысына жәрдемдесу мақсатында Орталық делегациясы өз жұмысын бастаған.
Делегация жақында Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстан және Қырғызстанға барып, шөлейттенуге қарсы күрес бойынша пікір алмасу және зерттеулер жүргізіп, оң жетістіктерге қол жеткізді.
Келтірілген деректерге сүйенсек, делегация төрт елдің экологиялық ортасы, ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және басқа ведомстволарының басшыларымен жоғары деңгейде диалог жүргізіп, Қытайдың экологиялық өркениет құрылысының тұжырымдамасымен және тәжірибесімен бөліскен. Әсіресе, Нинсяның құмды бақылау және экология саласындағы тәжірибесіне баса назар аударылды. Тараптар шөлейттенудің алдын алу және бақылау, орман өртінен сақтану және тұзды-сілтілі жерлерді басқару сияқты мәселелер бойынша жан-жақты кеңестер өткізіп, ынтымақтастық туралы алдын ала консенсусқа қол жеткізді.
Сапар барысында делегация Өзбекстанның тұзды өсімдіктер бағы, Қазақстанның Астаналық экологиялық тосқауыл белдеуі, Қырғызстанның орман өсіру аймағы сияқты жобалар бойынша жергілікті жерлерде зерттеулер жүргізген.
Арықтататын инъекциялар өлімге әкелуі мүмкін – TRT
«Instagram», «TikTok» және басқа барлық жерде осы инъекцияларға қатысты видео, пікір, ұсыныстарды көреміз. «Тез арықта!», «Ғажайып шешім!», «Бар болғаны бір ине!».
Ал шындығында бұл не? Бұл инъекциялар расымен ғажайып па, әлде ішінде жасырын қауіп бар ма?
«TRT» басылымы осы аптада бұл сұраққа жауап іздеп, Анкара оқыту және зерттеу ауруханасының эндокринология және зат алмасу аурулары жөніндегі маманы, профессор Мұстафа Алтайдың түсіндірмелерін алып, бірнеше тақырып бойынша тоқталған. Атап айтқанда «арықтататын инъекция деген не?», «бұл инъекцияны кімдер қолдана алады?», «жанама әсерлерге тоқталайық» және «жалған дәрілер өлімге апарады» деген тақырыптарды талдаған.
Сондай-ақ осы аптада TRT басылымында «Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері» атты шағын мақала жарық көрді.
Аталған БАҚ-тың дерегінше, әлем бойынша жыл сайын табиғатқа тасталатын миллиардтаған темекі қалдығы зиянсыз қоқыс сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ең қауіпті пластик қалдықтарының бірі. Фильтрлерінде қолданылатын химиялық заттар топырақты және су көздерін ластап, экожүйеге ұзақ жылға созылатын залал келтіреді.
Ең ойлантатыны көп адам білмеуі мүмкін, бірақ бұл қалдықтар табиғатта ондаған жыл бойы ыдырамайды.
«TRT»-ның мәліметінше, мәселе тек қалдықтармен шектелмейді. Темекі түтінінің газдары ашық не жабық кеңістікке қарамай ауаны ластап, қаланың таза ауасын азайтады.
Әсіресе халық тығыз шоғырланған аймақтарда анық байқалатын бұл ластану бүкіл экожүйенің тынысын тарылтады. Қысқасы, темекі – тек денсаулық мәселесі емес. Темекі – ауадан суға, топырақтан тірі организмдерге дейін сан түрлі қырдан жердің болашағына қауіп төндіретін экологиялық дағдарыс.
Бұл көрінбейтін қауіп туралы Стамбул Техникалық Университетінен доцент доктор Бөрте Көсе Мутлу айтып берген.
Сонымен қатар түркиялық басылым темекі – тек денсаулық мәселесі ғана емес, өте маңызды экологиялық мәселе екендігін айта келіп, темекінің қоршаған ортаға қалай зиян келтіретініне кеңінен тоқталған.