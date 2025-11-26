KZ
    Шорт-тректен әлемдік турдың іріктеу кезеңіне қатысатын Қазақстан спортшылары анықталды

      АСТАНА. KAZINFORM - Дордрехтте (Нидерланд) шорт-тректен әлемдік турдың төртінші іріктеу кезеңі өтеді.

    шорт-трек
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, бұл турнирде 11 қазақстандық спортшы өнер көрсетеді.

    Медальдар мен маңызды рейтингтік ұпайлар үшін келесі спортшылар сынға түседі: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев, Әділ Ғалиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жақсыбаев, Нұртілек Қажғали, Яна Хан, Ольга Тихонова, Зейнеп Құмарқан, Алина Әжғалиева, Малика Ермек.

    Төртінші кезең 27-30 қараша аралығында өтеді.

    Айта кетейік, әлемдік турдың алғашқы төрт кезеңі іріктеу ретінде ұйымдастырылады. Сол кезеңдердің нәтижесіне сәйкес 2026 жылғы Олимпиадаға қатысу квоталары үйлестіріледі.

    Айта кетейік, шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы 2027 жылғы әлем чемпионаты Қазақстанда өтеді.

     

