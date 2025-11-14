KZ
    18:44, 14 Қараша 2025

    Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем кубогы кезеңінде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Шорт-тректен Астанада өткен жасөспірімдер арасындағы әлем кубогының кезеңінде Қазақстан құрамасы бірінші орын алды.

    шорт-трек
    Фото: ҰОК

    Аралас командалар арасындағы эстафетада спортшыларымыз үздік шықты. Ал Оңтүстік Корея шорт-трекшілері жүлделі екінші орынды иеленді. Үздік үштікті Қытай командасы түйіндеді. 

    Айта кетейік, 13-15 қараша аралығында Астанадағы «Алау» мұз сарайында жасөспірімдер арасындағы әлем кубогының екінші кезеңі өтіп жатыр. 

    Бұған дейін мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Жапонияда өтетін Гран-приде өнер көрсететінін жазған едік. 

