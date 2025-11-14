18:44, 14 Қараша 2025 | GMT +5
Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем кубогы кезеңінде топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM — Шорт-тректен Астанада өткен жасөспірімдер арасындағы әлем кубогының кезеңінде Қазақстан құрамасы бірінші орын алды.
Аралас командалар арасындағы эстафетада спортшыларымыз үздік шықты. Ал Оңтүстік Корея шорт-трекшілері жүлделі екінші орынды иеленді. Үздік үштікті Қытай командасы түйіндеді.
Айта кетейік, 13-15 қараша аралығында Астанадағы «Алау» мұз сарайында жасөспірімдер арасындағы әлем кубогының екінші кезеңі өтіп жатыр.
Бұған дейін мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Жапонияда өтетін Гран-приде өнер көрсететінін жазған едік.