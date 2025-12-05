KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:08, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шри-Ланкадағы экстремалды ауа райы салдарынан қаза тапқандар саны 607-ге жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — «Дитва» циклоны тудырған қолайсыз ауа райы салдарынан Шри-Ланкада қаза тапқандар саны 607 адамға дейін өсті. Бұл туралы жұма күні елдің Табиғи апаттарға қарсы күрес орталығы хабарлады, деп жазады Синьхуа.

    Шри-Ланка, су тасқыны
    Фото: Синьхуа

    Орталықтың дерегінше, тағы 214 адам хабар-ошарсыз кетті деп танылған. Табиғат апаты ел бойынша 586 464 отбасынан құралған 2 миллионнан астам адамға әсер еткен. 4164 үй толық қираған, ал 67 505 үй жартылай зақымданған.

    Сонымен қатар, Шри-Ланканың метеорология департаменті 9–11 желтоқсан аралығында елдің кейбір аймақтарында солтүстік-шығыс муссондары салдарынан жауын-шашынның күшеюі мүмкін екенін ескертті.

    Шри-Ланканың Құрылыс және зерттеулер жөніндегі ұлттық ұйымы да Канди, Кегалле, Курунегала, Матале және Нувара-Элия округтеріндегі бірқатар аудандарға көшкін қаупіне байланысты 3-деңгейлі ерте ескерту жариялады.

    Бұдан бұрын Шри-Ланкада су тасқыны салдарынан 334 адам қаза тапқанын жазғанбыз.

    Сонымен қатар Шри-Ланкада табиғи апаттарға байланысты елде төтенше жағдай енгізілді.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Табиғи апат Шри-Ланка Жауын-шашын Су тасқыны
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар