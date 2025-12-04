Швеция депортацияланбайтын қылмыскерлерге арналған талаптарды қатаңдатпақ
АСТАНА. KAZINFORM — Швеция үкіметі қылмыстық әрекеттерге қатысы бар, бірақ әртүрлі себептермен елден шығарып жібере алмайтын адамдарға арналған талаптарды қатаңдатуға бағытталған заң жобасын ұсынды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Жаңа ұсыныс бойынша, мұндай адамдарға елде өмір сүру және жұмыс істеу әлдеқайда қиын болады.
Қазіргі уақытта олардың көпшілігі уақытша тұруға рұқсат алады. Бұл оларға тұрғын үйге, жұмысқа, әлеуметтік төлемдерге қолжетімділік және Еуропалық Одақ ішінде еркін қозғалу мүмкіндігін береді. Ал жаңа модельде елден шығару кейінге қалдырылып, уақытша тұруға рұқсат тек ерекше жағдайларда беріледі.
Жаңа ережелерге ұшырайтын адамдар халықтық тіркеу жүйесіне ене алмайды, әлеуметтік жеңілдіктерге қол жеткізе алмайды және жұмыс істей алмайды.
Сондай-ақ олар Миграциялық қызмет орталықтарының бірінде тұрып, үнемі есеп беріп, белгіленген аумақтан шықпауға міндетті болады. Ережелерді бұзу айыппұл немесе түрме жазасымен қудаланады.
Миграция министрі Йохан Форселль реформаның мақсаты — қылмыс жасаған және депортацияға шешім қабылданған адамдардың елде өмір сүруін қиындатып, көпшілігін өз еркімен Швециядан шығуға итермелеу екенін атап өтті.
Үкіметтің бағалауынша, жаңа ережелер жыл сайын шамамен 200 адамға әсер етеді. Өзгерістер 2026 жылғы 1 мамырдан бастап күшіне енеді.
Бұдан бұрын Швеция ауыр қылмыс жасағандарды Сирияға күштеп жіберетінін жазғанбыз.