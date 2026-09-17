Швеция премьер-министрі қызметінен отставкаға кетті
АСТАНА.KAZINFORM – Швеция премьер-министрі, либерал-консервативтік Умерендер партиясының жетекшісі Ульф Кристерссон сайлауда жеңілгеннен кейін қызметінен отставкаға кетті, деп хабарлайды ВВС.
Жаңа үкіметті социал-демократ Магдалена Андерссон бастаған төрт солшыл және солшыл-центристік партия құруға тырысады.
Ульф Кристерссон бейсенбі күні таңертең Х әлеуметтік желісінде отставкаға кететінін жариялады.
Бұған дейін жексенбіде өткен дауыс берудің алдын ала нәтижелері жарияланды. Оған сәйкес, оппозициялық солшыл блоктың партиялары небәрі 50 мың дауыс айырмашылығымен сайлауда жеңіске жеткен. Швеция халқының саны шамамен 10,6 миллион адам.
Алдын ала есеп бойынша, Магдалена Андерссон бастаған Социал-демократиялық партияның солшыл блогы 349 орыннан тұратын Швеция парламенті – Риксдагта 176 мандат алады. Бұл ең төменгі көпшілік шегінен небәрі бір мандатқа артық.
Орталықтан оң жақтағы партиялар жалпы 173 мандатқа ие болады.
Дауыстарды санау жексенбідегі сайлаудан кейін бірден басталғанымен, әлі аяқталған жоқ. Тек сәрсенбі күні кешігіп келген мерзімінен бұрын дауыс беру бюллетеньдері, сондай-ақ сайлау күні және одан кейін жеткізілген шетелдегі сайлау учаскелерінің бюллетеньдері санала бастады. Сайлаудың түпкілікті нәтижелері демалыс күндері жарияланады деп күтілуде.
Еске сала кетейік, Швеция парламенті – Риксдагта 349 орын бар. Көпшілікке ие болу үшін 175 мандат қажет. Сонымен қатар өңірлік және муниципалдық кеңестердің депутаттары да сайланады.